Міллер каже, що введення «Південного потоку» вплине на переговори з Україною

Про це сказав журналістам голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер, відповідаючи на запитання УНІАН, який обсяг газу транспортуватиметься через територію України, коли завершиться будівництво «Південного потоку».

«Після 2019 року попит на газ зростатиме, тому думаю, що так (транспортуватиме газ через Україну – УНІАН). У 2019 році у нас закінчується контракт, і у нас буде час обговорити ці питання і обсяги також», – сказав О.Міллер.

Довідка УНІАН. Транзит газу територією України здійснює дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз», що є оператором національної газотранспортної системи. Компанія експлуатує 37,1 тис. км. магістральних газопроводів і газопроводів-відводів.

У січні-листопаді 2012 року Україна скоротила транзит російського газу на 21,2% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 72,6 млрд куб. м.

У листопаді п.р. обсяг транзиту зменшився до 5,8 млрд куб. м з 6,443 млрд куб. м у попередньому місяці.

З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект з будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної й Центральної Європи – «Південний потік» в обхід території України. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією було підписано міжурядові угоди.

Інвестиційні рішення за проектом вже підписані з Угорщиною, Словенією, Сербією і Болгарією. Також ухвалено остаточне інвестиційне рішення щодо морської частини газопроводу «Південний потік».

Морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде по дну Чорного моря від компресорної станції «Російська» на російському узбережжі до узбережжя Болгарії. Акціонерами компанії – оператора морської ділянки газопроводу «Південний потік» – South Stream Transport AG є «Газпром» (50%), італійська Eni (20%), німецька Wintershall і французька EDF – по 15%.