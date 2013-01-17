Депутатки провели у лікарні разом з Тимошенко всю ніч

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащіков повідомив на брифінгу у Харкові.

За його словами, три депутати-жінки разом із Ю.Тимошенко всю ніч перебували у кімнаті для зустрічей із захисниками. Начальник колонії зазначив, що в цій кімнаті встановлена кушетка, депутатам були видані ковдри та постільна білизна.

“У них була можливість виходити в туалет, у них була можливість вживати їжу, ніхто їх не обмежував”, - сказав І.Колпащіков.

Він зазначив, що їжа знаходиться у сусідній кімнаті, і на прохання депутатів медсестра може приносити їм продукти. Водночас начальник колонії не сказав однозначно, чи їли депутати.

І.Колпащіков підкреслив, що своїми діями народні депутати порушують закон. За його словами, зараз з ними проводитимуться бесіди з метою переконати залишити приміщення лікарні, крім того, щодо протиправних дій жінок-депутатів готуються звернення до суду.

“Ми будемо проводити з ними бесіду, але у нас є законодавчо правильний засіб — звернутися до суду. Ми готуємо документи. На сьогоднішній день ми поки що проводимо профілактичні бесіди”, - сказав І.Колпащіков.

У свою чергу головний лікар ЦКЛ “Укрзалізниця” Михайло Афанасьєв наголосив, що на 9-му поверсі, де перебувають депутати, знаходиться реанімаційне відділення. За його словами, депутати не шумлять, але вони час від часу ходять в туалет, пересуваються по кімнаті, чим створюють певний дискомфорт для пацієнтів.

М.Афанасьєв зауважив, що сьогодні на 8.00 були заплановані процедури із Ю.Тимошенко, але поки що пацієнтка від них відмовилась.

Він також додав, що вночі у однієї з депутатів підвищився артеріальний тиск. Лікар запевнив, що їй була надана необхідна допомога - “і все нормалізувалося”.

За словами головного лікаря, ніяких інших скарг від депутаток не надходило.

Разом з тим народний депутат від «Батьківщини» Арсен Аваков повідомив, з О.Кужель, Л.Денісовою та Т.Слюз, які перебувають у харківській лікарні «Укрзалізниці» разом з Ю.Тимошенко, майже добу немає зв’язку. Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі депутата.

«У них ще вчора забрали мобільні телефони, зараз я їду у лікарню, щоб з’ясувати, що там з моїми депутатськими вимогами і яка доля наших колег, які протестують разом з Юлією Тимошенко», - сказав він.

Крім того, А.Аваков повідомив, що сьогодні зранку співробітники Державтоінспекції заблокували мікроавтобус, обладнаний під його громадську приймальню.

«Я думаю, що це цілеспрямовані дії», - зазначив він.

Крім того, А.Аваков додав, що працівники міліції посилили охорону лікарні «Укрзалізниці».