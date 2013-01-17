Томенко називає позапланову перевірку «5 каналу» замовною

Про це він заявив, коментуючи інформацію про відповідне рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка.

«У принципі, позапланові перевірки ЗМІ у післявиборчий період можливі, але для цього потрібні надсерйозні причини, що вимагають невідкладного втручання у діяльність засобів масової інформації», - зазначив депутат.

За його словами, якщо взяти до уваги пояснення Нацради щодо необхідності перевірки з огляду на звернення Громадського об’єднання "Комітет підтримки Миколи Мельниченка", яке «здійснило у період із червня по жовтень 2012 року в домашніх умовах вибірковий запис програм «5 каналу», і на підставі цього засумнівалося, так би мовити, у законності дій телеканалу, то як мінімум три позиції тут викликають застереження.

По-перше, вважає М.Томенко, Нацрада активно реагує на звернення зареєстрованої у м. Черкаси громадської організації, про яку з моменту її реєстрації у 2006 році в Інтернет-просторі не можна знайти жодної згадки щодо проведення нею визначної чи хоча би значимої громадської акції. До речі, досить дивно, що з 2006 року у цієї організації не існує навіть своєї Інтернет-сторінки, а тому досить важко говорити про її системну громадську роботу.

Друге застереження пов’язане з об’єктивністю так званого принципу «домашніх умов вибіркового запису програм «5 каналу». І, нарешті, третє застереження викликає те, що цей запис здійснювався у період з червня по жовтень минулого року, тобто – в період парламентської виборчої кампанії.

М.Томенко вважає, що «у даному випадку мова йде про чергове неадекватне і, скоріш за все, замовне рішення щодо проведення позапланової перевірки «5 каналу».

«А тому, виходячи з рішення, яке прийняв Комітет з питань свободи слова та інформації, про розгляд на кожному своєму засіданні питань можливого перешкоджання діяльності ЗМІ, ми залишаємо за собою право слідкувати за перебігом даної ситуації», - зазначив голова профільного комітету.

Також М.Томенко нагадав, що «з нетерпінням чекає звіту Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, який, згідно з законом, повинен бути поданий до Верховної Ради не пізніше 2 лютого 2013 року».

Як повідомляв УНІАН, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 16 січня ц. р. ухвалила рішення призначити позапланову перевірку діяльності “5 каналу”.

Рішення було прийнято з огляду на звернення громадського об’єднання «Комітет підтримки Миколи Мельниченка», що надійшло до регулятора 26 листопада 2012 року. На думку заявника, в ефірі телерадіокомпанії мали місце передання каналу в суборенду та ретрансляція програм ТОВ ТРК «Медіа маркет» усупереч вимогам Законів України «Про телебачення і радіомовлення» та «Про рекламу». Такого висновку ГО «Комітет підтримки Миколи Мельниченка» дійшло, здійснюючи у період із червня по жовтень 2012 року в домашніх умовах вибірковий запис програм “5 каналу”.