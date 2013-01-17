Голуб розказав, скільки Калєтнік витратив на ремонт кабінету у ВР
12:36, 17 січня 2013Політика
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Народний депутат від Комуністичної партії України Олександр Голуб стверджує, що його однопартієць, перший віце-спікер парламенту Ігор Калєтнік витратив на ремонт свого службового кабінету 12 тис. грн власних коштів.
Голуб каже, що Калєтнік може собі дозволити...
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Голуб заявив сьогодні на прес-конференції, коментуючи інформацію про те, що І.Калєтнік зробив ремонт у кабінеті та розширив його шляхом знесення стіни сусіднього кабінету.
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Р.Голуб підтвердив, що ремонт у кабінеті дійсно був зроблений.
“Наскільки мені відомо, перший віце-спікер від Комуністичної партії дійсно зробив ремонт... Ремонт цей офіційно коштував приблизно 12 тис. грн”, - сказав він.
При цьому О.Голуб стверджує, що І.Калєтнік відремонтував кабінет власним коштом, оскільки може собі дозволити такі витрати.
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