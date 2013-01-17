Голуб розказав, скільки Калєтнік витратив на ремонт кабінету у ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Голуб заявив сьогодні на прес-конференції, коментуючи інформацію про те, що І.Калєтнік зробив ремонт у кабінеті та розширив його шляхом знесення стіни сусіднього кабінету.

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Р.Голуб підтвердив, що ремонт у кабінеті дійсно був зроблений.

“Наскільки мені відомо, перший віце-спікер від Комуністичної партії дійсно зробив ремонт... Ремонт цей офіційно коштував приблизно 12 тис. грн”, - сказав він.

При цьому О.Голуб стверджує, що І.Калєтнік відремонтував кабінет власним коштом, оскільки може собі дозволити такі витрати.