Янукович пропонує Королевській наслати до «патрійотів» прокурорів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Комітету з економічних реформ.

Президент звернувся до міністра соціальної політики Наталії Королевської, звернувши її увагу на різницю між регіонами щодо реалізації надання соціальної допомоги населенню.

“Є регіони, де ця системи працює чудово, і цей досвід потрібно розповсюджувати на всю країну”, - сказав він, додавши, що «там, де втручається політика, я маю на увазі ті регіони, західні регіони, де є великі політики, великі «патрійоти», там треба, щоб прокурор працював разом з вами”, - сказав Президент.