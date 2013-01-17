Янукович пропонує Королевській наслати до «патрійотів» прокурорів
13:03, 17 січня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович пропонує підключати правоохоронців, якщо в тих чи інших регіонах людей позбавляють права отримувати соціальну допомогу, що їм належить.
Янукович звернувся до Королевської
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Комітету з економічних реформ.
Президент звернувся до міністра соціальної політики Наталії Королевської, звернувши її увагу на різницю між регіонами щодо реалізації надання соціальної допомоги населенню.
“Є регіони, де ця системи працює чудово, і цей досвід потрібно розповсюджувати на всю країну”, - сказав він, додавши, що «там, де втручається політика, я маю на увазі ті регіони, західні регіони, де є великі політики, великі «патрійоти», там треба, щоб прокурор працював разом з вами”, - сказав Президент.
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