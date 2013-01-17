Королевська визнала провал пенсійної реформи
Пенсійна реформа довела свою неефективність, оскільки зберігається дефіцит Пенсійного Фонду.
Про це заявила Міністр соціальної політики Наталія Королевська під час відвідування Пенсійного Фонду України, повідомляє офіційний сайт міністерства.
«Я вважаю, що пенсійна реформа неефективна. Підвищення пенсійного віку для жінок з 55 років до 60 крім негативних наслідків ні до чого не призвело», – зазначила вона.
Міністр нагадала, що дефіцит фонду за підсумками 2012 року склав понад 27,2 млрд. грн. У 2013 році дефіцит Пенсійного Фонду тільки заплановано на рівні 21,8 млрд. грн.
«Значний дефіцит Пенсійного Фонду зберігається у тому числі через недієздатність проведеної реформи. Також наявність цього дефіциту унеможливлює запровадження другого рівня пенсійної системи. Так далі тривати не може. Тому створюємо робочу групу для зміни підходів у роботі Пенсійного Фонду», – підсумувала Наталія Королевська.