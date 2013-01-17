Голуб: закон про «піаністів» не має сенсу без скасування недоторканності

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання народний депутат від Комуністичної партії України Олександр Голуб висловив сьогодні на прес-конференції.

“Без вирішення питання про недоторканність народного депутата про яку кримінальну відповідальність можна говорити? Ви хоч 150 років відповідальності впишіть за те, що він голосує не своєю карткою, але поки він недоторканний - ніякої відповідальності нести не буде”, - сказав О.Голуб.

Він зауважив, що депутати від КПУ не підтримають ініціативу опозиції щодо введення кримінальної відповідальності за неперсональне голосування, оскільки вона є популістською. При цьому О.Голуб висловив думку, що це питання потрібно вирішувати.

Він повідомив, що фракція КПУ розробила і зареєструє у Верховній Раді законопроект про відкликання народних депутатів. За його словами, однією з підстав для відкликання буде неперсональне голосування і невиконання депутатом своїх функцій.

“Голосування за цей законопроект якраз і буде тестовим голосуванням і покаже щирість депутатів”, - сказав О.Голуб.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати Арсеній Яценюк (фракція “Батьківщина”), Віталій Кличко (фракція “УДАР”) та Андрій Тягнибок (фракція “Свобода”) внесли на розгляд Верховної Ради проект закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України».

Законопроектом, пропонується встановити кримінальну відповідальність за порушення порядку голосування на пленарних засіданнях Верховної Ради України, Верховної Ради Криму та місцевих рад.

Пропонується доповнити Кримінальний кодекс України статтею 351-1 «Порушення порядку голосування на пленарному засіданні Верховної Ради України», якою передбачається, що голосування за допомогою електронної системи народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України за іншого народного депутата карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від трьох до п’яти років.