ЗМІ: ДАІ перекрила дорогу до лікарні Тимошенко

14:27, 17 січня 2013
Політика
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Біля лікарні зібралося більше противників, ніж прихильників.

ДАІ не пускає машини до лікарні Тимошенко

Обстановка біля ЦКБ № 5 у Харкові, де перебуває екс-прем'єр Юлія Тимошенко, напружена.

ДАІ не пускає машини до лікарні Тимошенко - дорогу перекрили.

Як передає кореспондент "Сегодня" з Харкова, прихильників Тимошенко зібралося менше, ніж противників.

Біля лікарні зібралося близько двох десятків міліціонерів. Тут же припаркований автобус нардепа Арсена Авакова, якому сьогодні вранці не давали під'їхати до лікарні № 5.

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