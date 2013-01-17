ЗМІ: ДАІ перекрила дорогу до лікарні Тимошенко

Обстановка біля ЦКБ № 5 у Харкові, де перебуває екс-прем'єр Юлія Тимошенко, напружена.

ДАІ не пускає машини до лікарні Тимошенко - дорогу перекрили.

Як передає кореспондент "Сегодня" з Харкова, прихильників Тимошенко зібралося менше, ніж противників.

Біля лікарні зібралося близько двох десятків міліціонерів. Тут же припаркований автобус нардепа Арсена Авакова, якому сьогодні вранці не давали під'їхати до лікарні № 5.