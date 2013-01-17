ЗМІ: ДАІ перекрила дорогу до лікарні Тимошенко
14:27, 17 січня 2013Політика
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Біля лікарні зібралося більше противників, ніж прихильників.
ДАІ не пускає машини до лікарні Тимошенко
Обстановка біля ЦКБ № 5 у Харкові, де перебуває екс-прем'єр Юлія Тимошенко, напружена.
ДАІ не пускає машини до лікарні Тимошенко - дорогу перекрили.
Як передає кореспондент "Сегодня" з Харкова, прихильників Тимошенко зібралося менше, ніж противників.
Біля лікарні зібралося близько двох десятків міліціонерів. Тут же припаркований автобус нардепа Арсена Авакова, якому сьогодні вранці не давали під'їхати до лікарні № 5.
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