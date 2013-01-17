У Рибака запевняють, що для Калєтніка і Гєллєра стін у ВР не ламали

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Верховної Ради.

“При цьому зазначаємо, що будь-які ремонтні роботи щодо розширення кабінетів за рахунок інших службових приміщень, як про це йшлося у повідомленнях деяких ЗМІ, не проводяться”, - йдеться в повідомленні прес-служби.

Крім того, у прес-службі запевнили, що, згідно із заявами І.Калєтніка та Є.Гєллєра, деяких інших народних депутатів, надано дозвіл на проведення косметичних ремонтів у їхніх кабінетах - за їхні власні кошти.

“Усі ці ремонтні роботи здійснюються з дотриманням вимог чинного законодавства. Інформуємо, що, згідно з державним бюджетом на 2013 рік, кошти на ремонтні роботи у приміщеннях Верховної Ради України не передбачено”, - йдеться в повідомленні.

*** “Українська правда” написала, що для створення службового кабінету нового керівника бюджетного комітету ВР, «регіоналу» Є.Гєллєру об'єднують три окремих приміщення. Видання також стверджує, що Є.Гєллєру обладнали власну кухню, санвузол і душ.

Також "покращити умови праці" взялися заступник глави бюджетного комітету Сергій Буряк (для нього об’єднують кабінети №№ 616 та 617) та перший віце-спікер, комуніст І.Калєтнік, якого не задовольнили умови, в яких довгий час працював соратник Адам Мартинюк.

Сьогодні народний депутат від КПУ Олександр Голуб заявив, що І.Калєтнік витратив на ремонт свого службового кабінету 12 тис. грн власних коштів.