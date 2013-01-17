Медики лікарні Тимошенко вийшли на мовчазну акцію

Як передає кореспондент УНІАН, 16 лікарів ЦКЛ “Укрзалізниця” спустилися на перший поверх до журналістів, деякий час постояли мовчки, після чого завідувач реанімаційним відділом Юрій Федоров сказав, що лікарі таким чином мовчки протестують проти ситуації, яка склалася у медичному закладі у зв’язку із постійними візитами до Ю.Тимошенко народних депутатів та інших сторонніх осіб.

“Ми вийшли на мовчазну акцію, щоб звернути увагу на ситуацію. Постоїмо мовчки. Ми б хотіли, щоб інші громадяни країни мали можливість нормально лікуватися і щоб їхнє життя не піддавалося небезпеці порушенням охоронного режиму лікарні”, - сказав Ю.Федоров.

Голова профкому лікарні Ігор Харченко наголосив, що протягом усіх місяців перебування Ю.Тимошенко в ЦКЛ “Укрзалізниця” “лікарню лихоманить”.

За його словами, лікарі закладу весь час перебувають під психологічним пресингом, пацієнти лікарні також відчувають дискомфорт.

“Останні дев’ять місяців наш колектив лихоманить, психологічний пресинг дійшов апогею. Ми хочемо, щоб робота лікарні повернулася в нормальне русло. Лікарня перетворилася на арену політичних розбірок, а ми стали заручниками цієї ситуації”, - сказав І.Харченко.

Головний лікар ЦКЛ “Укрзалізниця” Михайло Афанасьєв наголосив, що у зв’язку з перебуванням у лікарні сторонніх осіб, виникає зайва психологічна напруга, яка не сприяє реабілітації інших пацієнтів.

Постоявши деякий час мовчки, лікарі розійшлися на свої робочі місця.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.

8 січня 2013 року Ю.Тимошенко заявила, що розпочинає акцію громадянської непокори. У відкритому листі на ім’я Президента України В.Януковича вона наголосила на узурпації влади В.Януковичем та проведенні в Україні політичних репресій. Ю.Тимошенко заявила, що відмовляється від спілкування зі слідчими, відмовляється надавати пояснення та відповідати на їхні запитання, брати участь “у будь-яких замовних кримінальних провадженнях”. Також екс-прем’єр підкреслила, що готова чинити фізичний опір "настільки, наскільки вистачить сил і життя" спробам примусово доставити її до суду.

Також Ю.Тимошенко відмовлялася повертатися в свою палату у лікарні, вимагаючи прибрати цілодобове відеоспостереження, цілодобовий конвой у палаті та чоловіків-вартових.

16 січня до ЦКЛ “Укрзалізниці” прибули на побачення народні депутати України Олександра Кужель, Людмила Денісова і Тетяна Слюз, які приєдналися до її акції громадянської непокори і провели у приміщенні лікарні всю ніч.

Разом з депутатами на 9-й поверх лікарні увечері 16 січня пройшли журналісти.

Близько 20.00 головний лікар ЦКЛ «Укрзалізниці» М.Афанасьєв попросив журналістів покинути приміщення медичного закладу. «Це все-таки відділення реанімації. Тут знаходяться важкохворі, коли тут влаштовуються акції, особливо якщо це шумні акції, то це вкрай негативно для цих пацієнтів», - зазначив головлікар. Він також додав, що після 20.00 до цього приміщення можна потрапити лише через приймальне відділення. За словами М.Афанасьєва о 22.00 у медичному закладі настає відбій.