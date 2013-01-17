Герман вважає природним прагнення влади обмежувати права громадян

Про це вона сказала в ефірі 5 каналу, пише Українська правда.

Відповідаючи на запитання, чи влада не вживатиме адмінресурсу на перевиборах у проблемних округах, Герман відповіла, що і люди, і влада повинні стати "єдиним народом, єдиною нацією, яка би диктувала політику в нашій державі".

Герман вважє, що обмеження прав громадян можливе лише тоді, коли громадяни дозволяють це.

"Всі речі робляться, коли це люди дозволяють. Буває різне в різних країнах…Якщо будуть люди активні, свідомі, ніхто ніколи не буде обмежувати їхні права. Кожна влада в кожному суспільстві намагається зробити так, щоб вона мала ще більше влади. Це нормальні, природні речі", - сказала депутат.

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"Але якщо є висока свідомість людей, і ці люди дають зрозуміти, що з ними треба рахуватися… Якщо ви дасте зрозуміти, що з вами можна як-небудь, то з вами будуть всі як-небудь. Все залежить від того, як ми себе з вами поставимо", - підсумувала Ганна Герман.