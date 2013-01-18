Пшонка дав Тимошенко «необмежений час»: Хай вчитується

20:43, 18 січня 2013
Політика
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Тимошенко має необмежений час на ознайомлення зі справою про вбивство Щербаня, але суд може скоротити цю процедуру, - каже генпрокурор.

Віктор Пшонка

Колишній прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко має необмежений час для ознайомлення з матеріалами справи щодо організації вбивства народного депутата Євгена Щербаня, але за необхідності суд може скоротити цю процедуру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив генеральний прокурор України Віктор Пшонка.

“Хай вчитується, працює з адвокатами... Є час, щоб Тимошенко розробила разом з адвокатами власний захист. Згідно закону терміни ознайомлення не встановлені, але прокурору дозволено звернутися до суду, щоб обговорити, до якого терміну це може бути ”, - сказав В.Пшонка.

Він зауважив, що відповідно до норм чинного законодавства, у судовому розгляді кримінальної справи про вбивство Є.Щербаня разом з професійними суддями можуть брати участь присяжні.

За словами генпрокурора, матеріали об’єднаної разом зі справою щодо боргів корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міноборони РФ кримінальної справи налічують 52 томи.

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