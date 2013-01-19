Тягнибок виступає за заборону усиновлення дітей іноземцями

ВО "Свобода" підтримує заборону усиновлення українських дітей іноземцями. Водночас, політична сила не вважає введення такої заборони своїм першочерговим завданням - "Свобода" може повернутися до цього питання після ініціювання найбільш важливих законопроектів, щодо боротьби з "антиукраїнським режимом".

Про це ZN.UA повідомив лідер політичної сили Олег Тягнибок, коментуючи законопроект про спрощення процедури усиновлення, внесений до парламенту президентом Віктором Януковичем.

"Ми і надалі будемо наполягати на забороні усиновлення українських дітей іноземцями", - заявив політик, нагадавши, що такий пункт міститься в програмі його партії.

"Ми переконані, що в умовах глибокої демографічної кризи, і після того, як Україна пережила жахи голодоморів, не можна так легко віддавати іноземцям один з найголовніних скарбів нації - її генофонд", - зазначив Тягнибок.

"Крім того, ми чудово розуміємо: має пройти багато років з нормальною владою в Україні, поки наша держава стане здатною контролювати через свої дипломатичні служби умови, в яких проживають за кордоном наші усиновлені іноземцями діти. Сьогодні практично немає ніяких гарантій, що усиновлена дитина не стане об'єктом уваги чорних трансплантологів", - вважає лідер партії.

Тягнибок вважає, що одним з рішень проблеми сирітства може стати надання дітям-сиротам державної адресної допомоги в розмірі, не меншому, ніж розмір прожиткового мінімуму.

"Щодо законопроекту, який впроваджує в життя положення нашої програми про заборону усиновлення іноземцями, то її цей пункт не є першочерговим. Він буде внесений після ініціювання найбільш важливих законопроектів, щодо першочергових кроків з повалення антиукраїнського режиму та проведення корінних змін з метою досягнення національної, соціальної та історичної справедливості", - зазначив політик.

При цьому лідер ВО "Свобода" зазначив, що потрібно покращити рівень життя середньостатистичного українця, тим самим збільшивши його бажання і можливості усиновляти дітей.