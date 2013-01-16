Процедуру усиновлення українських дітей іноземцями можуть спростити

У разі прийняття документа буде чітко регламентована процедура усиновлення та відстеження долі дитини за кордоном. Разом з тим супротивники ратифікації заявляють, що конвенція дозволить безперешкодно займатися торгівлею дітьми-сиротами, повідомляє Комерсант.

Вчора на сайті Верховної ради був розміщений текст законопроекту про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міжнародного усиновлення, внесеного главою держави. Конвенція, учасниками якої зараз є 89 держав, була прийнята 29 травня 1993 року в Гаазі. Вона визначає вимоги до міждержавного усиновлення, повноваження центральних органів влади та акредитованих організацій у цій сфері, а також покладає на приймаючу державу зобов'язання всебічно охороняти права і надавати за запитом країни, де народилася дитина, всю інформацію про її долю.

У разі ратифікації конвенції будуть внесені зміни в чинне законодавство - їх Віктор Янукович запропонував окремим законопроектом - зокрема, до Сімейного кодексу. Пропонується визначити перелік організацій, які можуть займатися питаннями усиновлення та передачі дітей під опіку іноземців.

Це виключно установи влади - органи опіки, служби у справах дітей, Мінсоцполітики або консульські представництва України за кордоном. Збирати документи і представляти інтереси іноземних усиновлювачів без додаткової плати зможуть організації з держав-учасниць конвенції, а також з країн, з якими раніше були підписані договори про міждержавне усиновлення.

Порядок видачі дозволів на таку діяльність іноземним агентствам повинен розробити Кабінет міністрів. Серед іноземців першочергове право на усиновлення отримають громадяни країн-членів конвенції, держав, з якими раніше були підписані відповідні угоди, а також родичі самих дітей.