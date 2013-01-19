Власенко: Звинувачення Тимошенко придумав Кузьмін

Захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко прокоментував слова генпрокурора Віктора Пшонки щодо мотивів убивства Євгена Щербаня:

“Мотиви були у двох людей. Перший – це Віктор Янукович, який отримав політичні дивіденди від вбивства Щербаня і буквально через чотири місяці після вбивства став губернатором Донецької області, яким він ніколи не став би за життя Євгена Щербаня. І економічні дивіденди, які отримало найближче оточення Віктора Януковича. Це все донецькі хлопці, Юлія Володимирівна не має до цього жодного відношення. Коли 2000 року судили вбивцю Щербаня, жодного слова не було сказано про Тимошенко. Питання Тимошенко виникло, коли це придумав Ренат Кузьмін і рік тому почав про це розповідати”, цитує Власенка ТВі.

Як повідомляв УНІАН, В.Пшонка 18 січня, заявив, що Генеральна прокуратура України закінчила розслідування кримінальної справи щодо вбивства у 1996 році Є.Щербаня, підозрюваними в організації цього злочину є екс-прем’єр-міністри України Юлія Тимошенко і Павло Лазаренко.