Завтра суд почне розгляд скарги Кабміну щодо боргів ЄЕСУ

Вищий господарський суд у понеділок, 21 січня розгляне касайційну скаргу Кабінету міністрів на ухвалу Апеляційного господарського суду Києва, який залишив у силі рішення про виплату урядом боргів корпорації ”Єдині енергетичні системи України” перед Міністерством оборони РФ у розмірі понад 3 млрд грн.

Як стало відомо УНІАН з поінформованих джерел, судове засідання має розпочатися о 10.00.

Як повідомляв УНІАН, Міноборони РФ звернулося до Господарського суду Києва з приводу виплати урядом України 3,1 млрд грн за боргами корпорації ЄЕСУ. Російська сторона вимагала залучити як відповідача, крім Кабміну, Держказначейство.

На тему: Генпрокурор: Україна почала виплачувати Росії борг ЄЕСУ

Цей борг, як стверджують у Міноборони РФ, утворився наприкінці 1990-х років, коли ЄЕСУ на чолі з Юлією Тимошенко не виконала гарантовану урядом Павла Лазаренка угоду 1997 року про поставки корпорацією ЄЕСУ продукції для російського оборонного відомства.

У свою чергу, представник ЄЕСУ в суді заявив, що листи П.Лазаренка юридично не є державною гарантією, а ЄЕСУ не змогла виконати поставки в повному обсязі через тиск з боку державних органів України.

19 вересня 2012 року Госпсуд Києва частково задовольнив позов Міноборони РФ, зобов`язавши Україну виплатити російській стороні 3,113 млрд грн. Проте 25 вересня представник Кабміну України оскаржив дане судове рішення. Також апеляції на це рішення подали Держказначейство і ЄЕСУ. Скарги були об`єднані в одне провадження.

3 грудня Апеляційний господарський суд Києва залишив у силі рішення про виплату боргів.

17 грудня Україна подала касаційну скаргу до Вищого господарського суду на рішення Апеляційного господарського суду Києва.