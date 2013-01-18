Генпрокурор: Україна почала виплачувати Росії борг ЄЕСУ

Уряд України почав виплачувати Міноборони РФ борг корпорації "Єдині енергетичні системи України", яку раніше очолювала Юлія Тимошенко, повідомив генеральний прокурор України Віктор Пшонка.

"Виплата вже почалася. 15 мільйонів гривень (7,5 мільйона доларів) вже виплачено Росії", - сказав Пшонка.

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За версією слідства, борг ЄЕСУ перед російським оборонним відомством утворився в другій половині 1990-х років, коли її очолювала Юлія Тимошенко. Прокуратура вважає, що вона організувала ухилення від сплати податків на суму майже 1,3 мільйона доларів і зробила службове підроблення. Крім того, правоохоронні органи вважають, що вона намагалася "повісити" борг "Єдиних енергетичних систем України" в розмірі 405,5 мільйона доларів перед міністерством оборони Росії на державний бюджет.

Захист екс-прем'єра в свою чергу вважає цю справу продовженням політичної помсти з боку чинного президента Віктора Януковича. Адміністрація глави держави ці звинувачення відкидає.

РІА "Новости"