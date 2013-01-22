Народний Рух має свою людину на посаду мера Києва

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, таке рішення було прийнято 20 січня під час засідання центрального проводу НРУ в оновленому складі.

Зокрема, керівництво партії ухвалило документ «Про участь обласних, районних, міських організацій НРУ у виборах до представницьких органів місцевого самоврядування», в якому міститься рекомендація «Раді ОО «Батьківщина» розглянути кандидатуру В.Куйбіди на предмет висунення його як узгодженого кандидата на посаду міського голови м. Києва, поінформували в прес-службі.

*** В.Куйбіда, зокрема, раніше працював міністром регіонального розвитку і будівництва України. Народний депутат України 5-го та 6-го скликань. Був мером Львова.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2012 року Київський міський голова Леонід Черновецький написав заяву про дострокове складання повноважень.

На цю тему: Експерти: на виборах у Києві опозицію чекають дві пастки

19 липня секретар Київської міської ради Галина Герега, яка тимчасово виконує повноваження Київського міського голови, звернулася до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів мера столиці.

1 жовтня Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва і самоврядування рекомендував парламенту ухвалити рішення про проведення виборів мера Києва навесні 2013 року.

14 грудня фракція «УДАР» зареєструвала у Верховній Раді законопроект про проведення виборів в Києві у перший тиждень червня 2013 року.

Як повідомив лідер фракції Віталій Кличко, законопроектом пропонується одночасно провести вибори мера і депутатів Київради. За словами В.Кличка, законопроектом пропонується «повернути повноваження меру, щоб він не був англійською королевою».

Він повідомив, що передбачено обирати мера Києва у два тури.