Народний Рух має свою людину на посаду мера Києва
Народний рух України пропонує Об’єднаній опозиції «Батьківщина» розглянути кандидатуру голови НРУ Василя Куйбіди як узгодженого кандидата на посаду міського голови м. Києва.
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, таке рішення було прийнято 20 січня під час засідання центрального проводу НРУ в оновленому складі.
Зокрема, керівництво партії ухвалило документ «Про участь обласних, районних, міських організацій НРУ у виборах до представницьких органів місцевого самоврядування», в якому міститься рекомендація «Раді ОО «Батьківщина» розглянути кандидатуру В.Куйбіди на предмет висунення його як узгодженого кандидата на посаду міського голови м. Києва, поінформували в прес-службі.
*** В.Куйбіда, зокрема, раніше працював міністром регіонального розвитку і будівництва України. Народний депутат України 5-го та 6-го скликань. Був мером Львова.
Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2012 року Київський міський голова Леонід Черновецький написав заяву про дострокове складання повноважень.
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19 липня секретар Київської міської ради Галина Герега, яка тимчасово виконує повноваження Київського міського голови, звернулася до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів мера столиці.
1 жовтня Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва і самоврядування рекомендував парламенту ухвалити рішення про проведення виборів мера Києва навесні 2013 року.
14 грудня фракція «УДАР» зареєструвала у Верховній Раді законопроект про проведення виборів в Києві у перший тиждень червня 2013 року.
Як повідомив лідер фракції Віталій Кличко, законопроектом пропонується одночасно провести вибори мера і депутатів Київради. За словами В.Кличка, законопроектом пропонується «повернути повноваження меру, щоб він не був англійською королевою».
Він повідомив, що передбачено обирати мера Києва у два тури.