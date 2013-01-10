Експерти: на виборах у Києві опозицію чекають дві пастки

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.Фесенко та І.Жданов висловили на прес-конференції у Києві.

"Вибори у Києві стануть певним тестом, індикатором і настроїв виборців, і знов таки - випробуванням демократичних стандартів, врешті решт - це тест, у кого більше шансів на майбутніх президентських виборах", - сказав В.Фесенко.

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У свою чергу, І.Жданов звернув увагу на деякі проблеми законодавчого характеру під час організації та проведення виборів у Києві, через які опозиція може потрапити у пастку.

"Перша полягає в тому, що мер, обраний всенародно, нічого не вирішує, оскільки усі важелі впливу знаходяться в руках призначеного Президентом голови Київської міської державної адміністрації - щодо бюджету, щодо розпорядження бюджетними та організаційними ресурсами. Можна обрати будь-якого мера, а важелів впливу на ситуацію у нього не буде. Друга законодавча пастка полягає у тому, що вибори мера проходять в один тур, і змінювати цю норму ніхто не буде", - пояснив експерт.

У такій ситуації, на думку І.Жданова, опозиція повинна об'єднатися та висунути єдиного кандидата у мери столиці. "Якщо опозиція не висуне єдиного кандидата, тоді сили розпорошаться і, звичайно, буде більше шансів на перемогу або у провладного кандидата, або у такого кандидата, який позиціює себе як нейтральний. Тому я думаю, що одне із завдань для опозиції - ефективно спрацювати на київських виборах, домовитися про принципи непоборювання і про єдину кандидатуру на київського мера", - наголосив політолог.

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"Для опозиції дуже важлива символічна перемога на цих виборах з точки зору наступних президентських виборів. З іншого боку - дуже важливими є утримання і завоювання політичного плацдарму у Києві. Якщо буде своя більшість у Київраді і буде свій мер, нехай з обмеженими повноваженнями, тоді у Києві може виникнути ситуація політичного протистояння", - сказав В.Фесенко.

Він не виключив, що влада на законодавчому рівні може ініціювати ще більше обмеження повноважень міського голови Києва. "Я припускаю, що, враховуючи слабкість позиції кандидата від влади, можуть піти на обмеження повноважень мера Києва, тому що в Законі "Про Київ - столицю України" реального розмежування повноважень немає. І можуть розмежувати так, що мер буде суто представницькою посадою, а реальна економічна, виконавча влада буде у керівника державної адміністрації. Це буде проблема", - вважає В.Фесенко.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2012 року Київський міський голова Леонід Черновецкий написав заяву про дострокове складання повноважень. Питання про складання Л.Черновецким повноважень міського голови було розглянуте на сесії Київради 12 липня.

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19 липня секретар міської ради Галина Герега, яка тимчасово виконує повноваження Київського міського голови, звернулася до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів мера столиці.

1 жовтня Комітет ВР з питань державного будівництва і самоврядування рекомендував парламенту ухвалити рішення про проведення виборів мера Києва навесні 2013 року.

На парламентських виборах 28 жовтня 2012 року за Партію регіонів у Києві проголосували 12,6% виборців. При цьому у 12 з 13-ти мажоритарних округів перемогли представники опозиції.