Янукович зустрівся з представником компанії «Ротшильд»
06:08, 22 січня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович провів зустріч із главою компанії у Росії та країнах СНД, віце-головою «Ротшильд Європа» Клаусом Мангольдом.
Віктор Янукович і віце-голова банку «Ротшильд Європа» Клаус Мангольд під час зустрічі в Києві 21 січня 2013 р.
Як передає кореспондент УНІАН, сторони обговорили можливості співпраці в газовій сфері та відзначили важливість цієї співпраці, зокрема з експертної точки зору.
"Ваш фонд переміг, і, наскільки мені відомо, вже оформляються документи, і ми почнемо з вами чергову співпрацю в реформуванні української газової сфери", - сказав Президент.
"Для нас дуже важливо знати ваші дослідження, вашу професійну точку зору в цих питаннях, тому що та залежність від джерел постачання енергоносіїв, яка є в Україні, для нас дуже важка", - відзначив В. Янукович.
"Німеччина зараз докладає багато зусиль, щоб змінити існуючу картину у сфері енергетики", - сказав К.Мангольд.
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