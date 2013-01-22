Кузьмін каже, що політичні репресії були за Ющенка

За період президентства Віктора Ющенка було засуджено 980 тисяч осіб.

Про це заявив перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін в ефірі каналу ICTV.

Він згадав "події 2005-2010 років".

"Нагадаю кримінальні справи стосовно Бориса Колеснікова - голови облради Донецька, кримінальні справи стосовно Євгена Кушнарьова - керівника Харківської області, кримінальні справи стосовно керівника Луганської області Тихонова, кримінальні справи стосовно лідера опозиції Януковича, кримінальні справи стосовно працівників правоохоронних органів, генпрокурора колишнього", - почав Кузьмін.

"Згадайте виступи президента Ющенка про те, що 25 тисяч державних службовців, які голосували не за нього, були звільнені за політичними мотивами", - звернувся чиновник.

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"Мене самого звільнили з посади прокурора міста незаконно так само. Я судився з генпрокурором, подав позов до суду. Це все було", - підкреслив заступник генпрокурора.

"І згадуйте, які розслідувалися справи і хто сидів у в'язницях тоді. За цей період було засуджено 980 тисяч осіб, майже мільйон за цей період", - повідомив він.

На уточнення, чи з політичних мотивів були засуджені всі ці люди, Кузьмін сказав: "Про політичні мотиви ми поговоримо окремо. Я вам даю статистику тих років".

"І, якщо ви згадаєте той період... Пам'ятаєте виступ генпрокурора? Так йому телефонував президент Ющенко, говорив, кого заарештувати, кого звільнити, кого негайно звільнити, кого негайно заарештувати. Це все було. І ось це була політична репресія", - додав він .

Українська правда