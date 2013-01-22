Грузія уже визначилась із новим послом в Україні

Про це розповів нинішній посол Грузії в Україні Григол Катамадзе в інтерв’ю газеті «Сегодня» .

«Політичне рішення вже прийняте, і для мене це також має символічне значення. Це Михаїл Уклеба, який 20 років тому, займаючи посаду першого заступника міністра закордонних справ Грузії, вмовив мене перейти з МВС працювати в МЗС», – поділився враженнями Катамадзе.

За словами посла, Уклеба дуже досвідчений дипломат.

«Міхаїл Уклеба серйозний професіонал, кар’єрний дипломат, дуже хороша людина», - вважає нинішній посол.

Як відомо, Григол Катамадзе пропрацював в Україні 12 років. З 1 січня 2009 року був призначений послом Грузії в Україні. 22 січня цього року його каденція на посаді посла закінчується.