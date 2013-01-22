Протестувальники пішли з Банкової, не дочекавшись виконання вимог
11:30, 22 січня 2013Політика
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Активісти, які в понеділок прикували себе до паркану біля Адміністрації Президента на Банковій, припинили свій "вуличний протест".
Нардепи переконали протестувальників розкуватися / Фото Андрія Шевченко
Про це у своєму Twitter написав нардеп Андрій Шевченко.
"Щойно ми з Тарасюком звільнили хлопців. Лівінський забрав їх у тепло", - написав він.
"Хлопців вдалося переконати, що їх здоров'я важливіше. Ми з Борисом Тарасюком перерізали ланцюги. Хлопці уже в теплі", - розповів Шевченко.
Він також написав, що депутати поділяють вимоги активістів.
"Будемо добиватися їх виконання. Але не ціною здоров'я патріотів", - написав нардеп.
Як відомо, в понеділок активісти прикували себе поряд із АП і заявили, що підуть з Банкової лише тоді, коли їхні вимоги будуть виконані, або їх забере швидка чи "Беркут".
У вівторок вранці одного з активістів забрала "швидка" через охолодження.
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