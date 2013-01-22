Немиря: Посли ЄС і США вимагають негайної зустрічі з Тимошенко
12:41, 22 січня 2013Політика
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Посли Євросоюзу та США в Україні хочуть зустрітися з екс-прем’єром Юлією Тимошенко.
Немиря стверджує, що посли звернулися з вимогою до влади
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив народний депутат від “Батьківщини” Григорій Немиря.
“Ми знаємо, що посол Європейського Союзу та посол США звернулися з вимогою до української влади, у якій вимагають безперешкодного негайного доступу для зустрічі з Юлією Тимошенко”, - сказав Г.Немиря.
Він висловив сподівання, що такий доступ їм буде надано.
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