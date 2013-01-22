Немиря: Посли ЄС і США вимагають негайної зустрічі з Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив народний депутат від “Батьківщини” Григорій Немиря.

“Ми знаємо, що посол Європейського Союзу та посол США звернулися з вимогою до української влади, у якій вимагають безперешкодного негайного доступу для зустрічі з Юлією Тимошенко”, - сказав Г.Немиря.

Він висловив сподівання, що такий доступ їм буде надано.