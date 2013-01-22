МЗС України не вважає Тимошенко загрозою саміту Україна-ЄС

Про це заявив виконуючий обов'язки директора департаменту інформаційної політики зовнішньополітичного відомства Євген Перебийніс у вівторок.

"Ми не бачимо таких загроз (скасування саміту), йде підготовка до нього і з нашого боку, і також з боку Європейського союзу, це одна з ключових подій поточного року у відносинах з ЄС", - сказав Перебийніс на брифінгу, пише РІА "Новости ".

За його словами, Україна розглядає проведення даного саміту як дієву платформу для обміну думками на найвищому політичному рівні у пошуку компромісів. "Ми очікуємо, що досягнуті за результатами саміту домовленості дозволять нам максимально наблизитися до підписання угоди про асоціацію з ЄС", - відзначив офіційний представник МЗС.

Він також повідомив, що наступного тижня відбудеться візит до Брюсселя міністра закордонних справ країни Леоніда Кожари, в ході якого обговорюватимуться питання підготовки саміту Україна - ЄС.