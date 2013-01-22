Тягнибок не горить бажанням створювати єдину опозиційну партію

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили у коментарі журналістам щодо сьогоднішнього звернення лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко стосовно об’єднання опозиційних сил після покладання з нагоди Дня Соборності України квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському у Києві. У церемонії також взяв участь лідера партії «УДАР Віталій Кличко.

Зокрема, А.Яценюк заявив, що об’єднання опозиційних партій є спільною політичною позицією його і Ю.Тимошенко. «Це було одне з політичних зобов’язань, які були визначені декларацією єдності, що була підписана між Юлією Тимошенко і мною. Одне з основних завдань — формування єдиної об’єднаної демократичної партії», - сказав він.

А.Яценюк наголосив, що така партія повинна бути здатна перемагати не тільки на парламентських, але й на президентських виборах, й опозиційні сили рухаються до виконання цього завдання.

Лідер ВО “Свобода” не підтримав позицію А.Яценюка. “Політична партія існує для того, щоб об’єднати людей, які мають спільні світогляди. В даному випадку ми, українські націоналісти, бачимо за своє завдання і за свою перспективу тісно співпрацювати з іншими політичними державницькими силами, з якими ми сьогодні і співпрацюємо. Але я не думаю, що є доцільним, скажімо, створювати політичну силу, де будуть представлені люди, які мають різні ідеології. Тим більше, що ми вже переконалися в тому, що ми, представники трьох партій, по-різному дивлячись на багато аспектів нашого життя, все-таки знаходимо спільну мову, яка потім виливається у спільні дії”, - сказав О.Тягнибок.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у своєму зверненні до українців та соратників Ю.Тимошенко наголосила, що головним завданням на наступний рік є поглиблення єдності та створення стійкої, добре скоординованої опозиційної коаліції у складі «Батьківщини», «Свободи» та «УДАРу».

«Ідеальний варіант – продовження об‘єднавчих процесів опозиційних сил, створення єдиної партії…», - підкреслила Ю.Тимошенко.