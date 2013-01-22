Клінтон написала Тимошенко

Як повідомляє сайт Ю.Тимошенко, про це йдеться у листі Г.Клінтон, переданому сьогодні через посла США в Україні Джона Теффта.

"Я з великим занепокоєнням стежу за Вашою ситуацією і хочу ще раз запевнити, що Сполучені Штати виступають за Ваше негайне звільнення. Я сподіваюсь, що новий рік принесе нові перспективи Вашого звільнення, та бажаю Вам одужання", - написала Г.Клінтон, яка на день написання листа ще перебуває на посаді держсекретаря (з 21 січня цю посаду висунутий кандидатом Джон Керрі).

Як держсекретар США вона запевнила, що "Сполучені Штати залишаються відданими ідеї допомоги Україні у досягненні її мети щодо перетворення на сучасну і заможну європейську демократію".