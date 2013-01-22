Представники Лутковської не знайшли камер в туалеті Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив представник Омбудсмена з питань реалізації провадження національного превентивного механізму Юрій Белоусов, коментуючи результати вчорашнього візиту Уповноваженого Валерії Лутковської до лікарні.

За словами Ю.Белоусова, представники Омбудсмена нарахували 9 камер відеоспостереження. З них 3, які належать до компетенції Державної пенітенціарної служби, розташовані безпосередньо у лікарняній палаті, решта 6, які підпорядковані МВС, - у коридорі на постах охорони.

Також Ю.Белоусов зазначив, що представники Уповноваженого ВР витребували вибірково 15 відомостей, у яких ідеться про забезпечення охорони, і з’ясували, що охорону палати, в якій утримується Ю.Тимошенко ще з однією жінкою, здійснюють 5 осіб, з яких двоє - чоловіки (начальник караулу і черговий), троє - жінки, одна з яких перебуває безпосередньо в палаті, інша - біля монітора, на який виводиться зображення з відеокамер, встановлених у палаті.

При цьому, за словами Ю.Белоусова, на даний час діє наказ Пенітенціарної служби, прийнятий у 2003 році, яким передбачено наявність охорони в палаті лікарні, де утримується засуджений.

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У свою чергу В.Лутковська підкреслила: “Жодна з камер не може зачепити зону інтимної сфери. Жодна з камер ні в туалеті, ні в душі не розташована”.

За її словами, під час проведення медичних маніпуляцій в палаті усі відеокамери закриваються спеціальними чохлами, про що складається відповідний акт, в якому вказується час перекриття зображення та час його відновлення.

Також В.Лутковська спростувала твердження окремих політиків про те, що будь-хто може потрапити на 9-й поверх лікарні, де знаходиться палата Ю.Тимошенко, через запасний вихід. “Заяви, що будь-хто може проходити на 9-й поверх через запасний вихід, не відповідають дійсності взагалі”, - сказала В.Лутковська, додавши, що двері зачинені.

Вона також повідомила, що впродовж усього часу перебування у харківській лікарні Ю.Тимошенко здійснила 8 короткострокових зустрічей та одну довготривалу, а також 25 телефонних розмов.