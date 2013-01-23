Герой України назвав лицемірством заяву Януковича на День Соборності
07:51, 23 січня 2013Політика
3443 0
Герой України, громадський діяч Левко Лук’яненко назвав лицемірством заяву Президента Віктора Януковича до Дня Соборності України щодо соборності і свободи українського народу.
Левко Лук`яненко про гасла і дійсність
Про це він заявив в ефірі «5 каналу».
«Це абсолютне лицемірство. Президент Янукович, який, власне робить все для того, аби обмежити свободу, це ж ми бачимо по телевізору, коли весь час збільшується відсоток російськомовних передач, а українських зменшується, коли ми бачимо наступ на українську мову кругом... Гасло правильне, що для українського народу боротьба за права, свободу і незалежність – це основні духовні цінності, які ми пронесли через 7 століть – це звичайно так. Але в дійсності ми маємо щось інше», - заявив Лук’яненко.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter