Герой України назвав лицемірством заяву Януковича на День Соборності

Про це він заявив в ефірі «5 каналу».

«Це абсолютне лицемірство. Президент Янукович, який, власне робить все для того, аби обмежити свободу, це ж ми бачимо по телевізору, коли весь час збільшується відсоток російськомовних передач, а українських зменшується, коли ми бачимо наступ на українську мову кругом... Гасло правильне, що для українського народу боротьба за права, свободу і незалежність – це основні духовні цінності, які ми пронесли через 7 століть – це звичайно так. Але в дійсності ми маємо щось інше», - заявив Лук’яненко.