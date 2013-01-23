Янукович два дні проведе у Давосі

23-24 січня 2013 року відбудеться робочий візит Президента України Віктора Януковича до Швейцарської Конфедерації з метою участі в заходах Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі, повідомив глава Адміністрації Президента України Сергій Льовочкін.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у ході роботи цьогорічного засідання ВЕФ, темою якого є «Гнучкий динамізм», передбачається сформувати глобальні, регіональні та галузеві програми, спрямовані на стимулювання перетворень на відповідних рівнях, здатних протистояти новим викликам сьогодення.

Як зазначив глава Адміністрації Президента України, цього року пріоритетними питаннями для глави держави у рамках засідання ВЕФ є розвиток інфраструктури та енергетична проблематика - ключові фактори зростання національної економіки.

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Планується, що Президент України візьме участь у сесіях неформальних засідань світових економічних лідерів «Закладення підвалин для відродження Європи» та «Енергетична інфраструктура у перехідному періоді».

Під час згаданих заходів обговорюватимуться інноваційні ідеї щодо відродження зростання у Європі; розглядатиметься широкий спектр питань сучасної світової енергетичної архітектури, зокрема, напрями гарантування енергетичної безпеки Європи, геополітичні аспекти енергетичної політики, а також розвиток альтернативної енергетики.

Глава держави представить у своїх виступах бачення України щодо її можливого внеску у відновлення економічної стабільності на Європейському континенті та в розвиток нових моделей взаємодії в енергетиці.

Президент України виступить як співдоповідач на пленарній сесії ВЕФ «Прискорення розвитку інфраструктури», акцентуючи на ролі, досвіді та можливостях України в забезпеченні транзитних потоків у Євразії за напрямками «Північ-Південь» та «Схід-Захід».

Передбачена окрема зустріч В.Януковича з Виконавчим головою Всесвітнього економічного форуму Клаусом Швабом, під час якої буде обговорено питання подальшої співпраці України з ВЕФ, у тому числі в рамках започаткованої Ради з формування глобального порядку денного по Україні.

Крім вищезгаданих заходів, за словами глави Адміністрації, програма перебування Президента України в Давосі включатиме двосторонні зустрічі з головою Європейського Парламенту Мартіном Шульцом, главами іноземних делегацій, зокрема прем’єр-міністром Грузії Бідзіною Іванішвілі, керівниками транснаціональних корпорацій, включаючи головного виконавчого директора компанії «Роял Датч Шелл» Пітера Возера.