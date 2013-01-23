Янукович призначив заступника Табачника

Відповідний указ глави держави розміщено на його офіційному сайті.

Довідка УНІАН. О.Дніпров - 1982 року народження, освіта вища, у 2003 році закінчив Академію праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, отримав кваліфікацію юриста.

Із 2005 року працює у Секретаріаті Кабінету міністрів України. 3 вересня 2005 року був призначений начальником Управління гуманітарної політики. 19 січня 2011 року - директором Департаменту фахової експертизи.

Має 3 ранг державного службовця.

Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня та Почесною грамотою Кабінету міністрів України.