Янукович призначив заступника Табачника
18:43, 23 січня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович призначив Олексія Дніпрова заступником міністра освіти і науки, молоді та спорту України - керівником апарату.
Олексій Дніпров став заступником міністра / Фото : nagolos.com.ua
Відповідний указ глави держави розміщено на його офіційному сайті.
Довідка УНІАН. О.Дніпров - 1982 року народження, освіта вища, у 2003 році закінчив Академію праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, отримав кваліфікацію юриста.
Із 2005 року працює у Секретаріаті Кабінету міністрів України. 3 вересня 2005 року був призначений начальником Управління гуманітарної політики. 19 січня 2011 року - директором Департаменту фахової експертизи.
Має 3 ранг державного службовця.
Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня та Почесною грамотою Кабінету міністрів України.
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