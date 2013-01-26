У «Нашій Україні» заявляють, що Ющенко зірвав засідання і розколює партію

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, сьогодні о 12.00 у партійному офісі «Нашої України» за офіційною адресою партії по вулиці Спаська, 37, відбулось засідання політичної ради партії на чолі з головою політради Сергієм Бондарчуком, на якому були присутні 18 голів обласних організацій «Нашої України» з 27-ми.

Згідно зі статутом партії, йдеться у повідомленні, скликати політичну раду партії може виключно голова політради С.Бондарчук. Він же має виключне право підпису рішень політради.

«Незважаючи на це та нехтуючи статутом партії, одночасно з легітимною політичною радою поза межами партійного офісу відбулося зібрання за участю Віктора Ющенка. Враховуючи це, засідання політичної ради партії «Наша Україна» було зірвано, внаслідок чого була створена резолюція за підписами голів обласних партійних організацій та інших членів політради», - заявляють у прес-службі.

При цьому офіційний сайт «Нашої України» (www.razom.org.ua) повідомляє, що зараз триває прес-конференція С.Бондарчука, на якій він прокоментує події, що відбуваються у партії.

Сергій Бондарчук вважає, що дії лідера партії, екс-президента України Віктора Ющенка ведуть до розколу цієї політичної сили, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Я б не хотів говорити про розкол, але вважаю, що дії Ющенка ведуть до розколу партії», - сказав С.Бондарчук.

За його словами, відповідно до статуту партії, голова політради збирає засідання політичної ради (яке було призначено сьогодні на 12.00 в офісі «Нашої України» на вулиці Спаській).

З невідомих йому причин напередодні членам політради телефонували й говорили про те, що адресу засідання змінено на готель «Київ». Це призвело до того, що сьогодні частина членів політради прибула на Спаську, а частина - до готелю «Київ».

С.Бандарчук підкреслив, що процедура зібрання у готелі «Київ» не відповідала статуту партії і тому є воно нелегітимним.

«На жаль, те, що відбувається в «Нашій Україні», ми бачимо звичайну узурпацію і нехтування статутом партії, тому що блокуються дії більшості членів партії, керівників обласних організацій меншістю, яка є членами президії», - сказав С.Бондарчук.

Він зауважив, що сьогоднішні події пов’язані з тим, що В.Ющенко не хоче проведення з’їзду.

За словами С.Бондарчука, питання відсторонення В.Ющенка від керівництва не було в порядку денному засідання політради. Як сказав С.Бондарчук, головною метою політради було призначення з’їзду партії, на якому слід проаналізувати виборчу кампанію 2012 року, а також визначити перспективи партії у майбутньому.

«Я не бачу бажання в Ющенка і людей, які його підтримують, мати відверту розмову. Я бачу тільки одне бажання: щоб залишилось все, як є - гарнесенько і теплесенько», - сказав С.Бондарчук.

При цьому він піддав критиці те, що В.Ющенко з’являється на публічних заходах Президента України Віктора Януковича. «Нам не цікаво бути на зібраннях Соборності разом з Президентом, який узурпував владу в нашій країні. А мені як громадянину не цікаво бачити народного Президента, обраного ще на Майдані, разом з людиною, яка не дає можливості вірити в майбутнє наших дітей», - сказав С.Бондарчук.

Також він повідомив, що востаннє спілкувався з В.Ющенком декілька місяців тому.

У свою чергу речник В.Ющенка, член політради партії Ірина Ванникова повідомила УНІАН, що сьогодні у готелі «Київ» проводилося не засідання політради, а засідання розширеної президії «Нашої України».