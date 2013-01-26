Більшість політради «Нашої України» таки поїхала слухати Ющенка

Про це повідомила УНІАН його речник, член політради партії Ірина Ванникова.

За її словами, на засідання політради прибули більше 50 її членів (всього у складі політраді трохи більше 90 осіб - УНІАН).

Як повідомила І.Ванникова, на сьогоднішньому засіданні буде заслухано доповідь В.Ющенка про суспільно-політичну ситуацію в Україні, а також інформацію про підсумки парламентської кампанії 2012 року і питання зміни статуту партії.

На запитання, чи розглядатимуться сьогодні кадрові питання, І.Ванникова відповіла, що остаточне рішення може приймати лише з’їзд партії.

Як відомо, голова політради «Нашої України» Сергій Бондарчук скликав засідання політради партії, яке має відбутися сьогодні ж, але в іншому місці. Поки невідомо, скільки членів політради зібралися на цьому засіданні.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня у “Нашій Україні” заявили про провокації, що чиняться з метою зірвати засідання політичної ради партії.

За інформацією прес-служби партії, від членів політради надходить інформація про те, що невідома особа, яка представляється працівником центрального виконавчого комітету партії, повідомляє про перенесення засідання політради в інше місце.

Голова політради партії С.Бондарчук, звертаючись до членів політради, усіх прихильників та членів «Нашої України», попросив «не реагувати на цю провокацію». «Згідно п.7.3.6 статуту політичної партії «Наша Україна», засідання політради скликає лише голова політичної ради партії, який визначає час та місце проведення засідання», - наголосив він.

У прес-службі повідомили, що засідання полради партії «Наша Україна» відбудеться 26 січня у Києві за адресою: вул. Спаська, 37. Початок засідання -о 12.00.

При цьому на головній сторінці офіційного сайту партії “Наша Україна” розміщено великий знак “Увага” (червоний трикутник, всередині якого знак оклику). Під ним звернення - С.Бондарчука з цього приводу (Джерело: http://www.razom.org.ua/).

Водночас у коментарі "Українській правді" С.Бондарчук заявив, що «Петро Ющенко намагається зірвати засідання політради партії «Наша Україна», яке заплановане на 26 січня. «З тих телефонних розмов, які у мене є з членами політради, мені відомо прізвище Петра Ющенка, який особисто обдзвонює членів політради і каже, що засідання… переноситься», - сказав він.

С.Бондарчук додав, що П.Ющенко це робить для того, щоб зірвати засідання, заплановане на 26 січня. Він також сказав, що “окрім Ющенка, членам виконкому дзвонить ще одна невідома особа, яка розповідає про перенесення політради”. При цьому він висловив припущення, що це робиться через те, що певна група людей не впевнена в тому, що в них є можливість вирішити кадрове питання і зняти голову політради. «Я розумію, що вони не готові до відкритої розмови по результатам виборів, по фінансам. А головне я думаю, цим людям просто немає що сказати членам нашої партії про її майбутнє», - сказав С.Бондарчук.