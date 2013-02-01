Норвезькому убивці Брейвіку стало нестерпно у трикімнатній «камері»

Як повідомляє радіо "Свобода", Брейвік заявляє про нестерпні умови утримання. Убивця вважає, що його хочуть довести до самогубства.

Адвокат Брейвіка розповів, що той вказує на тиск, який на нього чинить адміністрація в’язниці.

Обвинувачений зокрема скаржиться, що його ізолювали від інших підсудних і він не має змоги розмовляти з ними про свою ідеологію.

У серпні минулого року Брейвіка засудили до 21 року ув’язнення – максимального у Норвегії покарання.

Раніше Брейвік зізнався, що 22 липня 2011 року він влаштував вибух біля будівлі норвезького уряду, в результаті якого загинуло 8 осіб, а трохи пізніше розстріляв 69 осіб у літньому молодіжному таборі.

«Камера» Брейвіка у в’язниці- це три кімнати по 8 квадратних метрів кожна: в одній кімнаті облаштована спальня, в другій – кабінет, у третій – спортзал.