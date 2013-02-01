Калєтнік впевнений, що Рибак залишиться в кріслі спікера

Такий коментар надіслала його прес-служба.

"150 підписів – це та кількість голосів, яка дозволяє ініціювати відкликання голови Верховної Ради. Але для того, щоб почати розгляд цього питання у сесійній залі необхідно підтримка більшості у 226 голосів. Я впевнений, що "Батьківщина", "Удар" та "Свобода" не зможуть знайти їх у сесійній залі", - заявив Калєтнік.

Він додав, що для того, щоб порушувати питання про відставку спікера не було підстав, пише Українська правда.

Рішенням не скликати позачергову сесію парламенту Рибак не порушив жодної норми регламенту, сказав перший віце-спікер.

"У Голови Верховної Ради було два взаємовиключних документи. Перший – підписні листи 158 народних депутатів. А з іншої сторони лист народного депутата, в якому він свідчить про те, що 11 парламентарів знаходились в період з 22 по 24 січня за кордоном, і фізично не могли підписати документ про скликання позачергової сесії. І нагадаю, що 7 підписів не підтвердив апарат Верховної Ради", - сказав Калєтнік.

"В рамках регламенту 150 підписів не нараховувалось. Тому це - не те питання, через яке потрібно було б ініціювати відставку", - наголосив перший заступник голови парламенту.

Також, за словами Калєтніка, на сьогодні немає підстав для проведення позачергових виборів до Верховної Ради.

"Для того, щоб були позачергові вибори – мають бути підстави. Протягом 30 днів однієї сесії парламент не може розпочати пленарні засідання – тоді президент може достроково припинити повноваження Верховної Ради. На сьогоднішній день таких підстав немає", - сказав він.

"А бажання деяких політиків – це не підстава", - наголосив Калєтнік.