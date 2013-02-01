Прокурор наполягає, що відео з допиту Павличенка не монтувалось

10:43, 01 лютого 2013
Політика
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Відеозапис відтворення обстановки та обставин вбивства судді Шевченківського районного суду Сергія Зубкова, яке проведено за участю Сергія Павличенка, не монтувався.

павличенко / Фото : Олена Білозерська. poryad.com

Про це заявила державний обвинувач у справі Наталія Сьома, повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із ЗМІ прокуратури Києва.

За її словами, весь перебіг слідчої дії фіксувався на відеокамеру та зупинка відеозапису здійснювалася у той час, коли слідча дія не проводилася.

«Відтворення обстановки та обставин вбивства судді за участю Сергія Павличенка фіксувалося на відеокамеру. Зупинка відеозапису здійснювалася у той час, коли слідча дія не проводилася та її учасники переміщалися з одного місця в інше. Законодавством передбачена фіксація слідчої дії саме під час її проведення. При проведенні відтворення відеозапис не переривався та пауза не робилася», - сказала Н.Сьома, підкресливши, відеозапис не монтувався.

Як повідомлялося, Голосіївський райсуд Києва 2 жовтня 2012 року засудив Дмитра Павличенка до довічного ув’язнення, а його сина С.Павличенка - до 13 років позбавлення волі за вбивство судді. С.Зубков був убитий 21 березня 2011 року в під'їзді свого будинку в Києві.

Разом з тим С.Павличенко в Апеляційному суді 31 січня заявив, що зізнався у вбивстві судді С.Зубкова під тиском слідства - явку з повинною з нього вибили електрострумом.

Павличенко-молодший стверджує, що міліціонери самі казали йому, що говорити під час допиту та слідчого експерименту. Все це знімали на відеокамеру. Але суду, за словами засудженого, надали відео змонтоване.

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