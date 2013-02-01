Новий тренер нарікає, що турнірну ситуацію збірної з футболу вже важко виправити

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на своїй першій прес-конференції після повернення на посаду головного тренера збірної України.

«Завдання (виходу в Чемпіонат світу 2014 року - УНІАН) ніхто не знімав», - сказав М.Фоменко.

Він зазначив, що на даний момент турнірна ситуація збірної України в своїй відбірковій групі дуже складна й на сьогоднішній день дуже важко її виправити.

«Але завдання стоїть - його потрібно вирішувати. Шанси є навіть тоді, коли їх немає», - сказав головний тренер.

За словами М.Фоменка, перед кожною з відбіркових ігор, що залишилися, тренерський штаб налаштовуватиме підопічних на максимальний результат.

Говорячи про два останніх невдало проведених збірною матчі з Молдовою та Чорногорією, він зазначив, що в нього та його помічників на найближчий час буде трохи часу поспілкуватися з футболістами збірної й разом подумати, як виправити ситуацію, що склалася.

М.Фоменко також розповів, що спілкувався зі своїм попередником на посаді головного тренера збірної команди Олегом Блохіним: «У нас було про що поговорити, ми не сторонні люди... Цього разу говорили про національну збірну, про гравців, про атмосферу в команді».

Як повідомляв УНІАН, після того, як О.Блохін залишив посаду головного тренера, збірна України невдало провела два останні матчі в своїй відбірковій групі за право виходу в фінальну частину Чемпіонату світу 2014 року, зігравши внічию з командою Молдови й програвши збірній Чорногорії.

М.Фоменка було призначено на посаду тренера національної збірної в січні нинішнього року.

Найближчий офіційний матч збірна України зіграє на виїзді в березні проти команди Польщі.

На даний момент збірна України в своїй відбірковій групі займає лише п'яте місце при тому, що для боротьби за вихід у фінальну частину ЧС потрібно зайняти як мінімум друге.