Четверо депутатів від «Батьківщини» повернулися в партію «За Україну!»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Також повідомляється, що партія «За Україну!» розпочала підготовку до свого планового з’їзду, на якому будуть обговорені як питання поточної діяльності партії, так і стратегічне питання створення єдиної політичної сили на базі усіх партій об’єднаної опозиції. Утворено оргкомітет з’їзду, а дату його проведення визначить Політрада партії, засідання якої відбудеться найближчим часом.

Водночас, народний депутат, член фракції ВО «Батьківщина» Олександр Бригинець вважає, що таке рішення чотирьох депутатів «ускладнює ситуацію в середині фракції і опозиції».

Як повідомляється в переданому УНІАН повідомленні О.Бригинця, «вчора на опозиційному засіданні парламенту Олесь Доній вкотре проголосив ідею, яку я палко підтримую – ідею про створення єдиної надфракційної групи всіх опозиціонерів. Практичною відповіддю на це стало те, що чотири нардепи ВО «Батьківщина», які свого часу вийшли з партії «За Україну!», щоб потрапити до парламенту під прапорами «Батьківщини», поновили своє членство в попередній партії, що, безумовно, ускладнює ситуацію в середині фракції і опозиції».

Як заявив О.Бригинець, «свого часу, коли В.Кириленка призначили головою Комітету ВР з питань культури і духовності, лідери «Батьківщини» пояснили мені, що це політичне рішення. Певно, таким чином, намагалися утримати групу Кириленка в складі Об’єднаної опозиції. Але, очевидно, що ціна виявилася не надто високою».

Він прогнозує, що, на жаль, найімовірнішим продовженням цієї історії стане офіційне створення інших політичних і партійних груп всередині Об’єднаної опозиції.

«Таким чином, замість згуртування і об’єднання, яке відстоюємо ми з О.Донієм, почався інший процес, який керівництво ОО «Батьківщина» має зупинити, якщо, звичайно, воно не зацікавлене в розвалі фракції», - наголосив О.Бригинець.

У понеділок на засіданні фракції О.Бригинець обіцяє поставити питання про зняття В.Кириленка з посади заступника голови фракції.