Сербського прем'єра звинуватили у зв'язках з наркомафією

У свіжому номері белградська газета "Бліц" з посиланням на свої джерела стверджує, що Дачич знав про злочинну діяльність тих, з ким зустрічався.

В кінці минулого тижня в Сербії намітилася політична криза через оприлюднення інформації про контакти Дачич з бізнесменом Родолюбом Радуловичем, який підозрюється у зв'язках з кланом Дарко Шаріча, розшукуваного сербською владою за наркоторгівлю, пише РІА "Новости".

Сам прем'єр офіційно визнав в суботу, що він кілька разів зустрічався з Радуловичем, але нібито не знав тоді про його причетність до злочинної діяльності.

Як повідомляє "Бліц", Дачич неодноразово зустрічався у 2008-2009 роках з Радуловичем, який у розмовах з Шарічем називав главу МВС "товаришем". За відомостями джерела видання, 12 січня 2009 Шаріч у телефонній розмові просив Радуловича уточнити у "товариша", " чи займається ним поліція". Як стверджується, 31 січня 2009 Дачич особисто зустрівся з Радуловичем в одному з елітних ресторанів Белграда, а про деталі цієї розмови Радулович поінформував Шаріча.

Лідер Соціалістичної партії Дачич у липні 2008 року увійшов до складу уряду демократів, отримавши посаду першого віце-прем'єра і міністра внутрішніх справ. У 2012 році він очолив уряд, який соціалісти сформували спільно з переможцями виборів Сербською прогресивною партією (СПП), створеною в 2008 році нинішнім президентом Томіславом Ніколичем. Дачич також продовжує залишатися главою МВС.

На тлі повідомлень про зв'язки Дачич зі злочинним світом деякі політики та експерти заявляють, що розпад коаліції і дострокові вибори стають практично неминучими.