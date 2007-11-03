Мороз потрапив до лікарні
Загострилися старі захворювання...
Голова Верховної Ради 5-го скликання Олександр МОРОЗ перебуває в лікарні у Феофанії через загострення захворювання нирок.
Про це повідомляє “Українська правда”.
"У Мороза загострилися старі захворювання, зокрема, дає про себе знати каміння в нирках", - говориться в повідомленні.
Раніше керівник прес-служби Верховної Ради Вікторія ШВЕДОВА підтвердила "Українській правді", що О.МОРОЗ "занедужав", проте не повідомила інших подробиць.
Згідно з Регламентом Верховної Ради, перше засідання підготовчої депутатської групи з організації першого засідання нового складу парламенту має бути скликане головою Верховної Ради попереднього скликання, а у разі його відсутності - першим заступником або заступником голови Верховної Ради.