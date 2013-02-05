Ляпіна вважає повернення до пропорційної системи виборів нереалістичним

Так нардеп від фракції «Батьківщина» Ксенія Ляпіна, обрана до парламенту від об'єднаної опозиції в київському окрузі №216, прокоментувала кореспондентові УКРІНФОРМу відповідну ініціативу свого колеги Миколи Томенка.

«Я думаю, що повернення до пропорційної системи виборів народних депутатів нереалістичне в сьогоднішніх умовах. Поговорити можна, але ж результату не буде», - зауважила нардеп.

Вона нагадала, що вибори до українського парламенту відбувалися за різними системами, проте не можна щоразу переписувати законодавство залежно від інтересів тієї чи іншої політичної сили.

«Було вже багато комбінацій, але мені здається, що не від них залежить ефективність результату. Вибори за мажоритарною системою не гірші й не кращі за пропорційну систему. Можуть бути різні варіанти, але не потрібно кожного разу підганяти законодавство під ті чи інші інтереси», - наголосила політик.

Нагадаємо, раніше народний депутат від «Батьківщини» Микола Томенко заявив, що опозиція домагатиметься проведення позачергових виборів у Верховну Раду України на пропорційній основі.