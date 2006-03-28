Нічого не змінилось: у парламент проходять 5 партій

Станом на 09.10 Центральна виборча комісія опрацювала 63,45% протоколів дільничних виборчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними інформаційно-аналітичної системи ЦВК, за Партію регіонів проголосували 29,70% виборців, за Блок Юлії Тимошенко - 22,43%, за блок «Наша Україна» - 15,53%, СПУ – 6,34%, КПУ – 3,53%.

За Народний блок Литвина віддали свої голоси 2,55% виборців, Блок Наталії Вітренко «Народна опозиція» – 2,53%, Український народний блок Костенка і Плюща – 2,11%, партію «Віче» - 1,54%, Громадянський блок ПОРА-ПРП – 1,47%.

Підраховано здебільшого дані із західних і центральних регіонів. Там підрахунок голосів становить від 70% до 90%. У середньому на півдні та сході - від 40 до 60%. Найменше опрацьовано протоколів у Києві – 34,86%.