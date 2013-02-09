У Львові пошкодили сіті-лайти до 70-річчя Сталінградської битви

Про це повідомив УНІАН член КПУ, голова Львівської обласної організації Антифашистського комітету України Олександр Калинюк.

„Сіті-лайти були встановлені 1 лютого, а термін договору оренди сіті-лайтів був укладений до 10 лютого. Відучора, до закінчення терміну оренди, із всіх сіті-лайтів знято зображення монументу „Батьківщина-матір кличе!” на Мамаєвому кургані Сталінграда та написом до 70-річчя Сталінградської битви. Власники компанії, якій належать сіті-лайти, пояснили це тим, що невідомі пошкодили їх - побили скло на трьох сіті-лайтах та пошкодили зображення”, - розповів О.Калинюк.

При цьому він додав, що за його інформацією, на власників компанії, які розмістили це зображення на сіті-лайтах, чинився тиск з боку депутатів Львівської міської ради від ВО „Свобода” і їм „порадили зняти ці зображення і в подальшому не укладати договорів на розміщення зображень такого характеру”.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого у Львові встановили сіті-лайти до 70-річчя Сталінградської битви. Десятки сіті-лайтів із зображенням монументу „Батьківщина-матір кличе!” на Мамаєвому кургані Сталінграда та написом до 70-річчя Сталінградської битви у Львові встановила обласна організація КПУ.

Народний депутат України, член ВО "Свобода” Юрій Михальчишин, коментуючи УНІАН встановлення у Львові сіті-лайтів до річниці Сталінградської битви, назвав їх "піар-акцією проросійських сил". Народний депутат також зазначив, що "доцільно перевірити законність розміщення цих сіті-лайтів.