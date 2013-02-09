Політолог вважає попередження від Євросоюзу "передостанніми"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.

«Якщо Угода про асоціацію не буде підписана у листопаді на самміті «Східного партнерства», то абсолютно точно шанси у нас з'являться лише після 2015 року, оскільки до уваги братиметься вже розвиток внутрішньополітичної ситуації після президентських виборів», - сказав він.

В.Фесенко зазначив, що «домашня робота», яку ЄС запропонував Україні виконати, стосується не лише виконавчої влади, але й парламенту.

«Я думаю, що про це повинна пам'ятати і опозиція. Треба вирішувати питання не тільки про те, як здійснюватиметься персональне голосування, але треба і погоджувати пріоритети законодавчої роботи з урахуванням європейського порядку денного», - сказав В.Фесенко.

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Він вважає останні жорсткі заяви комісара Європейського Союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефана Фюле і Президента Литви Далі Грибаускайте передостанніми європейськими попередженнями.

«Я не виключаю, що на фініші, коли дедлайн буде близький, послідують останні попередження», - сказав експерт.

На думку В.Фесенка, жорсткі заяви представників ЄС пролунали тому, що в Євросоюзі «уловили», що деякі керівники в Україні вважають, що угода може бути прописана автоматично, «що Європа так хоче підписати угоду, що закриє очі на все».

Як вважає В.Фесенко, критичні оцінки звучатимуть і на самміті Україна - ЄС.

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Експерт зазначив, що Україна має шанс підписати Угоду про асоціацію восени цього року за умови виконання заявлених вимог, але існує великий ризик того, що Україна може залишитися в зоні «стратегічної невизначеності».

«Існує можливість, що до кінця року ми опинимося в звичному для себе стані стратегічної невизначеності. Це не кращий варіант для країни, оскільки він робить нас залежними від Москви і інших зовнішньополітичних ризиків», - підкреслив В.Фесенко.