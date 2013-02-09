Посол: Угода про асоціацію між Україною і Європейським Союзом готова

Про це Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Нідерланди в Україні Пітер Ян Волтерс повідомив в інтерв'ю ZN.UA (№ 5 від 8-15 лютого).

"Повертаючись до Угоди про асоціацію, хочу підкреслити, що вона готова і чекає підписання. Можливо, її підпишуть у листопаді цього року", - заявив Я.Волтерс.

"Але це зовсім не гарантовано. Оскільки існують певні умови з боку ЄС, які мають бути виконані українською стороною. Зокрема, одна з них стосується припинення практики виборчого правосуддя", - зазначив європейський дипломат.

Посол не взявся прогнозувати, чи буде угоду підписано в листопаді. "Сьогодні надзвичайно важко відповісти на це питання. Я не знаю, чи буде підписано угоду. І Європейський Союз цього теж не знає. Тому що зараз все залежить від дій української сторони", - сказав Я.Волтерс.

"Візити до України на цьому тижні єврокомісара Штефана Фюле, а також Олександра Квасьневського і Пета Кокса — це можливість для вашої країни показати, наскільки вона готова до підписання Угоди про асоціацію. Я дуже сподіваюся, що Україна скористається цим шансом. Як представник країни - однієї із засновниць ЄС, я дуже хотів би, щоб Україна приєдналася до Європейського співтовариства, оскільки упевнений: це саме той шлях, яким вона повинна рухатися", - підкреслив посол Нідерландів.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС схвалила висновки щодо України, в яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Києвом на Вільнюському саміті “Східного партнерства” в листопаді за умови прогресу в протидії вибірковому правосуддю, усунення недоліків, виявлених під час парламентських виборів 28 жовтня 2012 року, а також за умови подальшого прогресу в реформах, визначених Порядком денним асоціації.