У ВАСУ більше немає претендентів на позбавлення мандатів

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ВАСУ.

"Станом на п'ятницю, жодних подібних позовів до Вищого адмінсуду не надходило", - сказали в прес-службі суду.

Водночас у ВАСУ підкреслили, що 8 лютого суд оголосив лише резолютивну частину рішення щодо позову. Повний текст буде виготовлено не раніше ніж через 5 днів.

У суді також підкреслили, що рішення про позбавлення П.Балоги і О.Домбровського мандатів набирає чинності з моменту його оголошення, є остаточним і оскарженню не підлягає.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Вищий адміністративний суд України позбавив П.Балогу і О.Домбровського депутатських мандатів.

Як повідомляв УНІАН, раніше партія «Єдиний центр» заявила про намір влади переглянути результати виборів до Верховної Ради в 71-му виборчому окрузі на Закарпатті, де переміг П.Балога – брат екс-міністра з надзвичайних ситуацій Віктора Балоги.

Адвокат П.Балоги Роман Поворозник у коментарі УНІАН повідомив, що 7 лютого Вищий адмінсуд відкрив виробництво за позовом народного депутата 6-го скликання Юрія Кармазіна до Центральної виборчої комісії, П.Балоги і Олександра Домбровського, який балотувався в 11-му виборчому окрузі.

Учора увечері В.Балога на своїй сторінці в Facebook написав, що Вищий адміністративний суд України позбавив П.Балогу і О.Домбровського депутатських мандатів.

«Щойно Вищий адміністративний суд виніс ухвалу щодо Павла Балоги. «Судді» ухвалили: визнати відсутність повноважень депутата; визнати відсутність статусу народного депутата; визнати необхідність проведення повторних виборів на 71-му окрузі; скасувати відповідну постанову ЦВК про реєстрацію Павла Балоги депутатом», - написав він.

В.Балога повідомив, що це остаточне рішення, також воно стосується і О.Домбровського.