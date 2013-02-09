ЗМІ: У Табачника перекрутили факти, пояснюючи відсутність Бандери і Шухевича у ЗНО

Про це газеті "Зеркало недели. Украина" 9 лютого заявив директор Центру освітнього моніторингу Павло Полянський.

"Це перекручування фактів. У тестах їх дійсно не було, а в програмі і відповідно в банку завдань - були. Просто не всі завдання із запасників потрапляють до тесту", - сказав він.

Як з'ясувалося, підготовкою програми на цей рік займалася робоча група під керівництвом члена-кореспондента НАПН, професора Олени Пометун.

За словами О.Пометун, група розробила іншу програму, про що є відповідний протокол, підписаний і складений ще в серпні 2012 року. Всі документи були передані в Міносвіти, і далі їх долею учасники групи не цікавилися.

"Ми бачили новий, виправлений варіант. Він з'явився ще в листопаді. Жодних заяв не робили, тому що до цього відношення вже не маємо", - пояснила О.Пометун.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня Міністерство освіти і науки, молоді та спорту підтвердило, що в переліку персоналій у програмі тестів ЗНО-2013 з історії України немає імен С.Бандери і Р.Шухевича.

При цьому в міністерстві заявили, що в торішніх тестових завданнях імен вищезгаданих політичних діячів також не було.