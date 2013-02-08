Автори програми ЗНО з історії заявляють, що у Табачника її сфальсифікували

Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності В’ячеслав Кириленко направив офіційне звернення до Генерального прокурора Віктора Пшонки з вимогою порушити кримінальну справу за фактом фальсифікації цьогорічної програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «За Україну!».

Як зазначається в повідомленні, «як стало відомо широкій громадськості завдяки публікації члена робочої групи Міносвіти з розробки програми ЗНО з історії України професора Олени Пометун, розроблена цією робочою групою програма була сфальсифікована. В результаті фальсифікації з програми були вилучені прізвища відомих постатей української історії, діяльність яких була скерована на формування національної самосвідомості українського народу та здобуття ним Української держави».

За словами В.Кириленка, «характер змін, що внесені фальсифікаторами, говорить не лише про їх політичну спрямованість, а і прямо вказує, що метою фальсифікаторів є підведення до думки про нібито хибність вибору українського народу жити у власній незалежній державі».

«Зрозуміло, що такі масштабні фальсифікації не могли відбутися без відповідних вказівок міністра Табачника», - заявив голова профільного комітету ВР.

*** 7 лютого 2013 р. газета «Високий замок» написала, що фахівці, які розробляли програму ЗНО-2013 з історії України, не «підписуються» під тим, що в результаті вийшло. За словами керівника робочої групи, яка створювала програму, О.Пометун, затверджений документ відрізняється від того, який вони розробили. Усі зміни внесли без відома авторів. «Всі правки у програмі зробили працівники УЦОЯО і Міністерства освіти», - заявила О.Пометун.

«Наша група складалася із восьми осіб: науковці, вчителі і працівники Інституту інноваційних технологій та змісту освіти, - розповіла О.Пометун. - Скликали нас ще у 2011 році, і програма, яку ми створили, діяла під час тестування-2012. У серпні 2012 року Український центр оцінювання якості освіти звернувся з проханням внести декотрі правки в програму. Ми зібралися 27 серпня і зробили низку технічних правок: карти подавати так-то, цю інформацію уточнити, доопрацьовану програму передали в Інститут інноваційних технологій і розвитку освіти. Після цього документа більше не бачили. Інститут, своєю чергою, повинен був передати текст міністерству, а вже звідти він мав надійти в Український центр оцінювання якості освіти. Цікаво те, що передавання відбувалося більш як два місяці. Адже на сайті центру програма з’явилася тільки 8 листопада. Напрошується думка, що хтось над нею працював. Побачивши остаточний варіант, я попередила, що можуть бути проблеми: адже документ не відповідає тому, який затвердила робоча група. Мені відповіли, що це не моя справа. Але раптом саме нас починають звинувачувати у змінах. Так і сказали: «Це ж ви так написали». Але я не могла такого писати, я автор практично всіх програм з історії України часів незалежності».

За словами О.Пометун, «програму не просто порізали. Там, окрім прізвищ, чимало правок. Слово «Галичина» у всьому тексті замінили на Західноукраїнські землі, всюди зняли словосполучення «національна ідея», «національний рух». Цих правок - більше тридцяти, це навіть не зміни, а - шкідництво, програма набула абсолютно антиукраїнського звучання, діти ж повинні це завчити».

«На всю Україну очорнили моє ім’я, - зазначила О.Пометун. - Єдине, що я можу зробити у цьому випадку, — це поширити інформацію, якою володію. Коли почався скандал, мені на пошту анонім вислав уривки листування між чиновником Міносвіти і Українським центром оцінювання якості освіти, з якого видно, як саме відбувалися зміни».

Нагадаємо, у січні ц. р. у ЗМІ з’явилася інформація, що Міністерство освіти та науки, молоді і спорту України вилучило імена Степана Бандери та Романа Шухевича з переліку осіб, про які треба знати, аби скласти цьогорічне незалежне оцінювання з історії України. Їх замінили на Миколу Щорса і Юрія П’ятакова.

25 січня в Міністерстві освіти та науки, молоді та спорту України заявили, що імена С.Бандери та Р.Шухевича в минулорічних тестових завданнях з історії України також були відсутні.

Представники опозиційних сил заявили, що ініціатива Міносвіти спрямована “на знищення національної пам’яті українського народу та неодмінно спровокує загострення протистояння в суспільстві».