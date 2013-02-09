Сходи до пам’ятника Магдебурзькому праву в Києві відреставрують за 10 мільйонів

Така сума зазначена у затвердженому вчора Київрадою столичному бюджеті, текст якого має УНІАН.

В цілому вартість всіх необхідних робіт на об’єкті становить 13,3 млн грн. З виділених в поточному році коштів 1 млн грн буде спрямовано на проектні роботи.

Крім того, цього року влада міста планує розпочати реставрацію «з пристосуванням до сучасних вимог» будівлі філії національного музею російського мистецтва «Дитяча картинна галерея м.Києва» на вул. Шовковична, 17А на Печерську (Шоколадний будиночок). З цією метою у бюджеті передбачено видатки в сумі 45 тис. грн на проектні роботи. Водночас вартість відповідних реставраційних робіт оцінюється у 5 млн грн, які має профінансувати музей за рахунок залучених коштів (кредиту, лізингу).