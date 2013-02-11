Проспект емісії євробондів: Держборг України 2013-го року сягне 38,5% ВВП

Про це йдеться у проспекті емісії євробондів України, переданому УНІАН.

«У динаміці борг України у 2011 році становив 35,9% ВВП, у 2012-му – 36,8% ВВП, а в 2013-му, за очікуваннями уряду, зросте до 38,5% ВВП». При цьому загальний борг і гарантований борг зріс майже удвічі – з 18,5 млрд доларів у 2008 році до 38,6 млрд доларів станом на 31 грудня 2012 року», - йдеться у документі.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства фінансів України, станом на 31 грудня 2012 року державний зовнішній борг становив 26,1 млрд дол., державний внутрішній борг – 23,8 млрд дол., гарантований державою борг - 14,5 млрд дол. У гривневому еквіваленті державний внутрішній борг становив 190,3 млрд грн, державний зовнішній борг – 208,8 млрд грн, гарантований державою борг – 116,3 млрд грн. Таким чином, загальна сума державного боргу за 2012 рік зросла на 8,9%. Номінальний ВВП України за підсумками 2012 року становив 1,4 трлн грн.

На 31 грудня 2011 року загальна сума державного боргу становила 59,2 млрд дол., зокрема зовнішній прямий борг - 24,5 млрд дол., внутрішній прямий борг - 20,2 млрд дол., гарантійні зобов'язання – 14,5 млрд дол.